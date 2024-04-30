Міністр внутрішніх справ оголосив про заснування бойової бригади прикордонників "Гарт"

Українські військові. Фото: Генштаб

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про заснування нової бойової бригади "Гарт" у складі Державної прикордонної служби України. Це вже третя бригада "Гвардії наступу".

Про це міністр повідомив у Facebook у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

Створення третьої бойової бригади прикордонників

У своєму повідомленні Клименко привітав захисників українського кордону з Днем прикордонника.

"Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку", — заявив Клименко.

Міністр підкреслив, що символічно саме сьогодні оголосити про створення нової бойової бригади Держприкордонслужби — "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.

"Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів півночі та Харківщини — лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України", — додав Клименко.

Допис Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів Державної прикордонної служби з професійним святом.

Раніше парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців. Тепер загальна чисельність ДПСУ становитиме 75 тисяч осіб.