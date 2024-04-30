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Міністр внутрішніх справ оголосив про заснування бойової бригади прикордонників "Гарт"

30 квітня 2024 12:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Міністр внутрішніх справ оголосив про заснування бойової бригади прикордонників "Гарт"
Українські військові. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про заснування нової бойової бригади "Гарт" у складі Державної прикордонної служби України.  Це вже третя бригада "Гвардії наступу".

Про це міністр повідомив у Facebook у вівторок, 30 квітня.

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У своєму повідомленні Клименко привітав захисників українського кордону з Днем прикордонника. 

"Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку", — заявив Клименко.

Міністр підкреслив, що символічно саме сьогодні оголосити про створення нової бойової бригади Держприкордонслужби — "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.

"Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів півночі та Харківщини — лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України", — додав Клименко.

Скриншот допису Ігоря Клименка
Допис Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів Державної прикордонної служби з професійним святом.

Раніше парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців. Тепер загальна чисельність ДПСУ становитиме 75 тисяч осіб.

прикордонники
військові
Гвардія наступу
Ігор Клименко
війна в Україні
військовослужбовці
ДПСУ

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