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У Сумській області прикордонники вступили в бій з російською ДРГ — що відомо

25 квітня 2024 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумській області прикордонники вступили в бій з російською ДРГ — що відомо
Українські прикордонники. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Внаслідок зіткнення противник відійшов.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 25 квітня.

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"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", — йдеться у повідомленні.

Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також задіяли артилерійський і мінометний розрахунки. 

Внаслідок зіткнення ворог відійшов.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 квітня на Сумщині прикордонники відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вона намагалася проникнути в Україну зі своєї території. 

Також військові ССО знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Він був знешкоджений до того, як встиг запустити ракети.

війна
Україна
прикордонники
Сумська область
окупанти
ДПСУ
ДРГ

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