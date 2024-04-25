У Сумській області прикордонники вступили в бій з російською ДРГ — що відомо

Українські прикордонники. Фото: ДПСУ

У Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Внаслідок зіткнення противник відійшов.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 25 квітня.

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"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", — йдеться у повідомленні.

Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також задіяли артилерійський і мінометний розрахунки.

Внаслідок зіткнення ворог відійшов.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 квітня на Сумщині прикордонники відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вона намагалася проникнути в Україну зі своєї території.

Також військові ССО знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Він був знешкоджений до того, як встиг запустити ракети.