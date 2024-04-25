У Сумській області прикордонники вступили в бій з російською ДРГ — що відомо
У Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Внаслідок зіткнення противник відійшов.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 25 квітня.
Російська ДРГ у Сумській області
"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", — йдеться у повідомленні.
Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також задіяли артилерійський і мінометний розрахунки.
Внаслідок зіткнення ворог відійшов.
Нагадаємо, 15 квітня на Сумщині прикордонники відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вона намагалася проникнути в Україну зі своєї території.
Також військові ССО знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Він був знешкоджений до того, як встиг запустити ракети.
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