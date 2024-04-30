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Министр внутренних дел объявил об создании боевой бригады пограничников "Гарт"

30 апреля 2024 12:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Министр внутренних дел объявил об создании боевой бригады пограничников "Гарт"
Украинские военные. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил об создании новой боевой бригады "Гарт" в составе Государственной пограничной службы Украины. Это уже третья бригада "Гвардии наступления".

Об этом министр сообщил в Facebook во вторник, 30 апреля.

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В своем сообщении Клименко поздравил защитников украинской границы с Днем пограничника.

"Пограничники смело проявили себя в боях в 2014 году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальний кордон" и "Помста" продолжают бить врага, демонстрируя недюжинную мощь и выдержку", — заявил Клименко.

Министр подчеркнул, что символично сегодня объявить о создании новой боевой бригады Госпогранслужбы — "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах.

"Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов севера и Харьковщины — лишь часть продолжающегося до сих пор героического сопротивления. Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели — выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине", — добавил Клименко.

Скриншот сообщения Игоря Клименко
Пост Игоря Клименко. Фото: скриншот

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинских воинов Государственной пограничной службы с профессиональным праздником.

Ранее парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих. Теперь общая численность ГПСУ составит 75 тысяч человек.

пограничники
военные
Гвардия наступления
Игорь Клименко
война в Украине
военнослужащие
ГПСУ

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