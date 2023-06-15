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Міноборони Британії назвало ключовий момент у протистоянні Пригожина і Шойгу

15 червня 2023 10:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міноборони Британії назвало ключовий момент у протистоянні Пригожина і Шойгу
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

1 липня стане ключовою датою у протистоянні власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина із міністерством оборони Росії. Того дня має завершитися процес підписання усіма добровольцями контрактів із військовим відомством Кремля.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.

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Відмова Пригожина

Британські військові аналітики нагадали про те, що 10 червня міністерство оборони Росії заявило про необхідність централізованого підпорядкування усіх "добровольчих" формувань окупаційного контингенту.

Йдеться про підписання контрактів членами цих формувань із міноборони РФ.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 14 червня, що жоден із його найманців "не готовий знову стати на шлях ганьби" — тому не буде підписувати контракт із відомством Сергія Шойгу.

Міноборони Великої Британії про конфлікт Пригожина і міноборони РФ
Міноборони Великої Британії про конфлікт Пригожина і міноборони РФ

Ключова дата

Британські аналітики наголошують, що риторика Євгена Пригожина переростає уже в непокору ширшим верствам кремлівського істеблішменту.

У будь-якому випадку, 1 липня 2023 року, визначене міноборони РФ як кінцевий термін підписання контрактів, стане ключовим моментом у протистоянні Пригожина з Шойгу та іншими військовими чиновниками.

Нагадаємо, що днями власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді, заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.

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