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Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

7 червня 2023 01:56
оновлено: 02:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Однак насправді росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки.

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

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Що сталося

Нещодавно Міноборони РФ оприлюднило відео, на якому російські окупанти на Ка-52 нібито знищують українські танки Leopard. Однак насправді росіяни воювали проти обприскувача і комбайна.

"На цих кадрах чітко видно, як танки Leopard пересуваються в дивному тактичному маневрі назустріч один одному. Ці танки замасковані під сільськогосподарські комбайни. У них загнуте дуло. Але це не завадило нашим ПТУРистам розглянути в них ворожу техніку", — зазначили в Пригожина.

Власник ПВК "Вагнер" прокоментував поведінку українських військових, зазначивши, що "вони навчилися маскувати танки під комбайни, а танкістів — під комбайнерів", і висловив подяку "хлопцям за їхню відмінну роботу, вказавши, що їхня мета — знищення об'єктів з загнутим дулом".

Комбайни, які окупанти видали за танки Leopard. Фото: t.me/Prigozhin_hat
Комбайни, які окупанти видали за танки Leopard. Фото: t.me/Prigozhin_hat

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ замінувало шляхи відходу "вагнерівців" із Бахмута. За його словами, 2 червня майже всі найманці покинули Бахмут, а їх позиції передали Міноборони РФ.

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