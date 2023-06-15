Минобороны Британии назвало ключевой момент в противостоянии Пригожина и Шойгу
1 июля станет ключевой датой в противостоянии владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны России. В этот день должен завершиться процесс подписания всеми добровольцами контрактов с военным ведомством Кремля.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.
Отказ Пригожина
Британские военные аналитики напомнили о том, что 10 июня министерство обороны России заявило о необходимости централизованного подчинения всех "добровольческих" формирований оккупационного контингента.
Речь идет о подписании контрактов членами этих формирований по минобороны РФ.
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 14 июня, что ни один из его наемников "не готов снова стать на путь позора" — поэтому не будет подписывать контракт с ведомством Сергея Шойгу.
Ключевая дата
Британские аналитики подчеркивают, что риторика Евгения Пригожина перерастает уже в неповиновение более широким слоям кремлевского истеблишмента.
В любом случае, 1 июля 2023 года, определенное минобороны РФ как конечный срок подписания контрактов, станет ключевым моментом в противостоянии Пригожина с Шойгу и другими военными чиновниками.
Напомним, что на днях владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.