Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Минобороны Британии назвало ключевой момент в противостоянии Пригожина и Шойгу arrow

Минобороны Британии назвало ключевой момент в противостоянии Пригожина и Шойгу

15 июня 2023 10:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Минобороны Британии назвало ключевой момент в противостоянии Пригожина и Шойгу
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

1 июля станет ключевой датой в противостоянии владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны России. В этот день должен завершиться процесс подписания всеми добровольцами контрактов с военным ведомством Кремля.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Отказ Пригожина

Британские военные аналитики напомнили о том, что 10 июня министерство обороны России заявило о необходимости централизованного подчинения всех "добровольческих" формирований оккупационного контингента.

Речь идет о подписании контрактов членами этих формирований по минобороны РФ.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 14 июня, что ни один из его наемников "не готов снова стать на путь позора" — поэтому не будет подписывать контракт с ведомством Сергея Шойгу.

Минобороны Великобритании о конфликте Пригожина и минобороны РФ
Минобороны Великобритании о конфликте Пригожина и минобороны РФ

Ключевая дата

Британские аналитики подчеркивают, что риторика Евгения Пригожина перерастает уже в неповиновение более широким слоям кремлевского истеблишмента.

В любом случае, 1 июля 2023 года, определенное минобороны РФ как конечный срок подписания контрактов, станет ключевым моментом в противостоянии Пригожина с Шойгу и другими военными чиновниками.

Напомним, что на днях владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас