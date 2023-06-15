Минобороны Британии назвало ключевой момент в противостоянии Пригожина и Шойгу

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: скриншот

1 июля станет ключевой датой в противостоянии владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны России. В этот день должен завершиться процесс подписания всеми добровольцами контрактов с военным ведомством Кремля.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

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Отказ Пригожина

Британские военные аналитики напомнили о том, что 10 июня министерство обороны России заявило о необходимости централизованного подчинения всех "добровольческих" формирований оккупационного контингента.

Речь идет о подписании контрактов членами этих формирований по минобороны РФ.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 14 июня, что ни один из его наемников "не готов снова стать на путь позора" — поэтому не будет подписывать контракт с ведомством Сергея Шойгу.

Минобороны Великобритании о конфликте Пригожина и минобороны РФ

Ключевая дата

Британские аналитики подчеркивают, что риторика Евгения Пригожина перерастает уже в неповиновение более широким слоям кремлевского истеблишмента.

В любом случае, 1 июля 2023 года, определенное минобороны РФ как конечный срок подписания контрактов, станет ключевым моментом в противостоянии Пригожина с Шойгу и другими военными чиновниками.

Напомним, что на днях владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.