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Міноборони опубліковало відео про ЗСУ, яке є копією американського

11 травня 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони опубліковало відео про ЗСУ, яке є копією американського
Кадр з відео. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України опублікувало нове відео про українських військових. Однак виявилося, що ролик є майже точною копією американського.

Про це повідомила журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва у Facebook.

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Скопійований ролик Міноборони

Повідомляється, що відео знімала компанія дружини колишнього заступника глави ОП та чинного радника міністра оборони Кирила Тимошенка.

Її назва — Good Media. Відомо, що наразі Тимошенко займається інформаційною політикою та комунікаціями у Міноборони.

"Ми чекаємо, ми віримо, ми молимось". Навіть лозунг у морських котиків передерли. Як там? Вори і крисуки?" — зазначила журналістка.

Хронометраж роликів теж практично однаковий.

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Допис журналістки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України дали роз’яснення щодо виплати військовим додаткових 70 тисяч гривень. Там наголосили, що це є додатковими виплатами.

Також Кабмін переклав на Міноборони повноваження Генерального штабу ЗСУ щодо бронювання від мобілізації. Тепер відомство отримало повноваження розгляду та погодження розроблених держорганами списків військовозобов'язаних, яких забронювали на період мобілізації та на воєнний час.

США
Міноборони
ЗСУ
українці
Україна

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