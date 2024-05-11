Минобороны опубликовало видео о ВСУ, которое является копией американского

Кадр из видео. Фото: скриншот

Министерство обороны Украины опубликовало новое видео об украинских военных. Однако оказалось, что ролик является почти точной копией американского.

Об этом сообщила журналист Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook.

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Скопированный ролик Минобороны

Сообщается, что видео снимала компания супруги бывшего заместителя главы ОП и действующего советника министра обороны Кирилла Тимошенко.

Ее название — Good Media. Известно, что в настоящее время Тимошенко занимается информационной политикой и коммуникациями в Минобороны.

"Мы ждем, мы верим, мы молимся". Даже лозунг у морских котиков передернули. Как там? Воры и крысуки?" — отметила журналист.

Хронометраж роликов тоже практически одинаковый.

Пост журналиста. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве обороны Украины дали разъяснения по выплате военным дополнительных 70 тысяч гривен. Там подчеркнули, что это дополнительные выплаты.

Также Кабмин переложил на Минобороны полномочия Генерального штаба ВСУ по бронированию от мобилизации. Теперь ведомство получило полномочия рассмотрения и согласования разработанных госорганами списков военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время.