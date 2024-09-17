Харчування бійців ЗСУ — Міноборони проводить перевірку у військових частинах

Військові обідають. Ілюстративне фото: armyinform

Міністерство оборони України почало комплексну перевірку харчування у військових частинах на північному, східному та південному напрямках. Такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 17 вересня.

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Перевірка харчування у військових частинах

У відомстві повідомили, що почали перевірку харчування у військових частинах на північному, східному та південному напрямках. До перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

"Інспекція охоплює всі ключові етапи — від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання", — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У міністерстві також наголосили, що такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників.