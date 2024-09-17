Питание бойцов ВСУ — Минобороны проводит проверку в воинских частях

Минобороны проверяет питание бойцов в воинских частях — детали
Министерство обороны Украины приступило к комплексной проверке питания в воинских частях на северном, восточном и южном направлениях. Такие проверки будут проводиться регулярно в разных регионах Украины без уведомления.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 17 сентября.
Проверка питания в воинских частях
В ведомстве сообщили, что начали проверку питания в воинских частях на северном, восточном и южном направлениях. К проверкам привлечены представители Минобороны, ВСУ, Государственный оператор тыла, а также специалисты ветеринарной медицины.
"Инспекция охватывает все ключевые этапы — от условий хранения продуктов на складах поставщиков до непосредственной организации процесса питания в воинских частях, выполняющих боевые задачи", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
В министерстве также отметили, что такие проверки будут проводиться регулярно в разных регионах Украины без предупреждения воинских частей и поставщиков.
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