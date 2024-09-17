Питание бойцов ВСУ — Минобороны проводит проверку в воинских частях

Военные обедают. Иллюстративное фото: armyinform

Министерство обороны Украины приступило к комплексной проверке питания в воинских частях на северном, восточном и южном направлениях. Такие проверки будут проводиться регулярно в разных регионах Украины без уведомления.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 17 сентября.

Читайте также:

Проверка питания в воинских частях

В ведомстве сообщили, что начали проверку питания в воинских частях на северном, восточном и южном направлениях. К проверкам привлечены представители Минобороны, ВСУ, Государственный оператор тыла, а также специалисты ветеринарной медицины.

"Инспекция охватывает все ключевые этапы — от условий хранения продуктов на складах поставщиков до непосредственной организации процесса питания в воинских частях, выполняющих боевые задачи", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В министерстве также отметили, что такие проверки будут проводиться регулярно в разных регионах Украины без предупреждения воинских частей и поставщиков.