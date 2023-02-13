Міноборони підтвердило, що Данія передала Україні усі свої САУ Caesar

Україна відзначила допомогу цієї європейської країни Збройним силам України

Українська сторона підтвердила факт передачі Збройним силам України данських САУ Caesar. Данія віддала на потреби воюючої з росією країни усі гаубиці, які перебували на її озброєнні.

Про це повідомив офіційний Twitter-акаунт Міністерства оборони України.

Данські гаубиці

Міністерство оборони України підтвердило, що Данія передала Збройним силам України свої самохідні артилерійські установки Caesar.

Ця європейська країна віддала Україні усі Caesar'і, які перебували на її озброєнні.

Українське військове відомство опублікувало відео, присвячене данській допомозі Україні.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Українська подяка

Міноборони України відзначило цю підтримку данських партнерів.

"Справжній друг, який знає, що наша боротьба — це боротьба Європи. Дякуємо, Даніє!" — так оцінило українське військове відомство допомогу Данії.

Нагадаємо, про те, що Данія відправляє в Україну самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва, стало відомо 30 січня.

Україна мала отримати 19 САУ Caesar, саме стільки мала на своєму озброєнні Данія.

Фото: Royal Danish Army