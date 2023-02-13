Міноборони підтвердило, що Данія передала Україні усі свої САУ Caesar

Міноборони підтвердило передачу Україні усіх САУ Caesar з Данії
Українська сторона підтвердила факт передачі Збройним силам України данських САУ Caesar. Данія віддала на потреби воюючої з росією країни усі гаубиці, які перебували на її озброєнні.
Про це повідомив офіційний Twitter-акаунт Міністерства оборони України.
-
В Україні школярі таки не складатимуть ДПА: урядовий наказ набув чинності
-
Гауляйтеру Запоріжжя Балицькому готують заміну, — Федоров
-
Прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами
-
В Україні рекордно зросли продажі автобусів: дані Укравтопрому
-
Допоможе у критичних ситуаціях: які документи мають бути в родинах військових обов'язково
-
"Іноагент" Дудь позбувся будинку в москві: скільки він за нього виручив
-
Мешканці семи житлових масивів Одеси спостерігають перебої з водопостачанням: в чому причина
-
Стоп хаотичній забудові столиці: суд за позовом Мінкульту виніс рішення на користь киян
-
"Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою
-
В Індонезії списаний "Боїнг" перетворили на розкішну віллу
Данські гаубиці
Міністерство оборони України підтвердило, що Данія передала Збройним силам України свої самохідні артилерійські установки Caesar.
Ця європейська країна віддала Україні усі Caesar'і, які перебували на її озброєнні.
Українське військове відомство опублікувало відео, присвячене данській допомозі Україні.
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
Українська подяка
Міноборони України відзначило цю підтримку данських партнерів.
"Справжній друг, який знає, що наша боротьба — це боротьба Європи. Дякуємо, Даніє!" — так оцінило українське військове відомство допомогу Данії.
Нагадаємо, про те, що Данія відправляє в Україну самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва, стало відомо 30 січня.
Україна мала отримати 19 САУ Caesar, саме стільки мала на своєму озброєнні Данія.
Фото: Royal Danish Army