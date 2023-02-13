Минобороны подтвердило, что Дания передала Украине все свои САУ Caesar

Минобороны подтвердило передачу Украине всех САУ Caesar из Дании
Украинская сторона подтвердила факт передачи Вооруженным силам Украины датских САУ Caesar. Дания отдала на нужды воюющей с россией страны все находившиеся на ее вооружении гаубицы.
Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.
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Датские гаубицы
Министерство обороны Украины подтвердило, что Дания передала вооруженным силам Украины свои самоходные артиллерийские установки Caesar.
Эта европейская страна отдала Украине все Caesar'и, находившиеся на ее вооружении.
Украинское военное ведомство опубликовало видео, посвященное датской помощи Украине.
Denmark имеет Украину все из ее CAESAR self-propelled howitzers. На true friend, кто знает, что наш бой является Европа бой. Да, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
Украинская благодарность
Минобороны Украины отметило эту поддержку датских партнеров.
"Настоящий друг, знающий, что наша борьба — это борьба Европы. Спасибо, Дания!" — так оценило украинское военное ведомство помощь Дании.
Напомним, что Дания отправляет в Украину самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, стало известно 30 января.
Украина должна получить 19 САУ Caesar, именно столько имела на своем вооружении Дания.
Фото: Royal Danish Army