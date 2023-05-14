Міноборони РФ не прокоментувало катастрофу своїх літаків у Брянській області

Російський Мі-8 летить в повітрі. Фото: commons.wikimedia.org

У зведенні Генштабу ЗС Росії міноборони ніяк не прокоментувало ситуацію з катастрофою літальних апаратів у Брянській області. Крім того, російські ЗМІ повідомляють про падіння одночасно чотирьох одиниць авіації.

Про це повідомляє російська служба BBC News у Telegram.

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Падіння одночасно чотирьох літаків

Видання зазначає, що офіційно влада регіону підтвердила падіння лише одного вертольота Мі-8, представники екстрених служб також говорили агентству ТАРС про аварію винищувача Су-34.

Однак деякі російські ЗМІ повідомляють про аварію чотирьох літаків — два вертольоти Мі-8 і два винищувачі: Су-34 і Су-35. Проте влада це не підтвердила.

Крім того, у вечірньому зведенні Міноборони Брянська область зовсім не згадувалася. Натомість росіяни стверджували, що українські бойові літаки вдарили по двох підприємствах у Луганську, застосувавши британські ракети Storm Shadow, що російські винищувачі збили українські літак Су-24 та винищувач Міг-29, які нібито обстрілювали Луганськ. Також росіяни зазначили, що звільнили квартал у Бахмуті, а російська авіація "завдала поразки" підрозділам ЗСУ.

Що відомо про катастрофу літаків у Росії

Нагадаємо, що радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на падіння авіації у Російській Федерації. За його словами, для росіян розпочинається "контрСВО".

Ми повідомляли, що вчора, 13 травня, у Росії впали два гелікоптери Мі-8, а також літаки Су-34 та Су-35.

За даними росЗМІ, внаслідок авіакатастроф загинули дев'ять людей.

У місті Клинці в аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу. В Унечському районі після падіння Мі-8 загинули ще три людини. У селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34, а в населеному пункті Сурецький муравей загинув пілот Су-35.