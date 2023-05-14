Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Минобороны РФ не прокомментировало катастрофу своих самолетов в Брянской области arrow

Минобороны РФ не прокомментировало катастрофу своих самолетов в Брянской области

14 мая 2023 04:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минобороны РФ не прокомментировало катастрофу своих самолетов в Брянской области
Российский Ми-8 летит в воздухе. Фото: commons.wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В возведении Генштаба ВС России минобороны никак не прокомментировало ситуацию с крушением летательных аппаратов в Брянской области. Кроме того, российские СМИ сообщают о падении одновременно четырех единиц авиации.

Об этом сообщает российская служба BBC News в Telegram.

Читайте также:

Падение одновременно четырех самолетов

Издание отмечает, что официально власти региона подтвердили падение только одного вертолета Ми-8, представители экстренных служб также говорили агентству ТАСС об аварии истребителя Су-34.

Однако некоторые российские СМИ сообщают об аварии четырех самолетов — два вертолета Ми-8 и два истребителя: Су-34 и Су-35. Однако власти это не подтвердили.

Кроме того, в вечерней сводке Минобороны Брянская область совсем не упоминалась. Россияне утверждали, что украинские боевые самолеты ударили по двум предприятиям в Луганске, применив британские ракеты Storm Shadow, что российские истребители сбили украинские самолет Су-24 и истребитель Миг-29, которые якобы обстреливали Луганск. Также россияне отметили, что освободили квартал в Бахмуте, а российская авиация "нанесла поражение" подразделениям ВСУ.

Что известно о крушении самолетов в России

Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на падение авиации в Российской Федерации. По его словам, для россиян начинается "контрСВО".

Мы сообщали, что вчера, 13 мая, в России упали два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35.

По данным росСМИ, в результате авиакатастроф погибли девять человек.

В городе Клинцы в крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа. В Унечском районе после падения Ми-8 погибли еще три человека. В селе Нижня погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34, а в населенном пункте Сурецкая муравей погиб пилот Су-35.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас