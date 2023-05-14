Минобороны РФ не прокомментировало катастрофу своих самолетов в Брянской области

Российский Ми-8 летит в воздухе. Фото: commons.wikimedia.org

В возведении Генштаба ВС России минобороны никак не прокомментировало ситуацию с крушением летательных аппаратов в Брянской области. Кроме того, российские СМИ сообщают о падении одновременно четырех единиц авиации.

Об этом сообщает российская служба BBC News в Telegram.

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Падение одновременно четырех самолетов

Издание отмечает, что официально власти региона подтвердили падение только одного вертолета Ми-8, представители экстренных служб также говорили агентству ТАСС об аварии истребителя Су-34.

Однако некоторые российские СМИ сообщают об аварии четырех самолетов — два вертолета Ми-8 и два истребителя: Су-34 и Су-35. Однако власти это не подтвердили.

Кроме того, в вечерней сводке Минобороны Брянская область совсем не упоминалась. Россияне утверждали, что украинские боевые самолеты ударили по двум предприятиям в Луганске, применив британские ракеты Storm Shadow, что российские истребители сбили украинские самолет Су-24 и истребитель Миг-29, которые якобы обстреливали Луганск. Также россияне отметили, что освободили квартал в Бахмуте, а российская авиация "нанесла поражение" подразделениям ВСУ.

Что известно о крушении самолетов в России

Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на падение авиации в Российской Федерации. По его словам, для россиян начинается "контрСВО".

Мы сообщали, что вчера, 13 мая, в России упали два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35.

По данным росСМИ, в результате авиакатастроф погибли девять человек.

В городе Клинцы в крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа. В Унечском районе после падения Ми-8 погибли еще три человека. В селе Нижня погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34, а в населенном пункте Сурецкая муравей погиб пилот Су-35.