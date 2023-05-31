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Міноборони РФ приховує втрати на війні, але в заяви Шойгу не вірять навіть росіяни, — ISW

31 травня 2023 08:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міноборони РФ приховує втрати на війні, але в заяви Шойгу не вірять навіть росіяни, — ISW
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський міністр оборони Сергій Шойгу робить такі заяви про втрати української армії, що в них не вірять навіть росіяни. Це потрібно Шойгу для того, аби приховати великі втрати власних військ.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Заяви міністра оборони РФ

Очільник міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу днями заявив про велику кількість знищеної української техніки.

Йшлося навіть про ракети великої дальності.

Шойгу відзначив низку підрозділів і навіть вручив їм нагороди.

Аналітики Інституту припускають, що таким чином, перебільшуючи втрати української армії, російський міністр оборони намагається приховати справжні великі втрати армії Росії на території України.

Реакція в Росії

Навіть радикально і антиукраїнськи налаштовані російські блогери розкритикували такі заяви очільника міноборони РФ.

Один із воєнкорів, якого вважають наближеним до власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, заявив, що слова Шойгу є настільки нереалістичними, що читачі відразу сприйматимуть їх як фейки.

Нагадаємо, що, згідно із заявою міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з початку травня Сили оборони України втратили у бою понад 16 тисяч військових.

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