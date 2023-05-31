Міноборони РФ приховує втрати на війні, але в заяви Шойгу не вірять навіть росіяни, — ISW
Російський міністр оборони Сергій Шойгу робить такі заяви про втрати української армії, що в них не вірять навіть росіяни. Це потрібно Шойгу для того, аби приховати великі втрати власних військ.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Заяви міністра оборони РФ
Очільник міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу днями заявив про велику кількість знищеної української техніки.
Йшлося навіть про ракети великої дальності.
Шойгу відзначив низку підрозділів і навіть вручив їм нагороди.
Аналітики Інституту припускають, що таким чином, перебільшуючи втрати української армії, російський міністр оборони намагається приховати справжні великі втрати армії Росії на території України.
Реакція в Росії
Навіть радикально і антиукраїнськи налаштовані російські блогери розкритикували такі заяви очільника міноборони РФ.
Один із воєнкорів, якого вважають наближеним до власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, заявив, що слова Шойгу є настільки нереалістичними, що читачі відразу сприйматимуть їх як фейки.
Нагадаємо, що, згідно із заявою міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з початку травня Сили оборони України втратили у бою понад 16 тисяч військових.