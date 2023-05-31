Минобороны РФ скрывает потери на войне, но в заявления Шойгу не верят даже россияне, — ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Российский министр обороны Сергей Шойгу делает такие заявления о потерях украинской армии, что в них не верят даже россияне. Это нужно Шойгу для того, чтобы скрыть большие потери своих войск.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на днях заявил о большом количестве уничтоженной украинской техники.

Речь шла даже о ракетах большой дальности.

Шойгу отметил ряд подразделений и даже вручил им награды.

Аналитики Института предполагают, что таким образом, преувеличивая потери украинской армии, российский министр обороны пытается скрыть большие потери армии России на территории Украины.

Реакция в России

Даже радикально и антиукраински настроенные российские блоггеры раскритиковали такие заявления главы минобороны РФ.

Один из военкоров, которого считают приближенным к владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, заявил, что слова Шойгу настолько нереалистичны, что читатели будут сразу воспринимать их как фейки.

Напомним, что, согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала мая Силы обороны Украины потеряли в бою более 16 тысяч военных.