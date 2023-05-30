Шойгу назвав "втрати" ЗСУ за травень

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

У вищих військових колах Росії було представлено оцінку втрат в українському військовому складі. Згідно із заявою міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з початку травня сили України втратили у бою понад 16 тисяч військових.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росіяни заявляють, що за місяць включає знищення 16 літаків, 5 вертольотів, 466 дронів, понад 400 танків та інших бронемашин, а також 238 артилерійських установок і мінометів.

Крім цього, під час бойових дій начебто було перехоплено та знищено 196 реактивних снарядів системи HIMARS, 16 ракет HARM, а також 29 крилатих ракет дальньої дії Storm Shadow.

Нагадаємо, що продовжується 461 день повномасштабного вторгнення РФ. Російські війська не залишають спроб захопити Україну навіть за великих втрат. Минулої доби, 29 травня, було ліквідовано понад 400 окупантів і майже 40 безпілотників.