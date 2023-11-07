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Міноборони РФ скаржиться на наліт близько 20 безпілотників

7 листопада 2023 05:43
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Інна Буряк
редактор
Міноборони РФ скаржиться на наліт близько 20 безпілотників
Сильні вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Близько 20 безпілотників в ніч проти 7 листопада нібито атакували Росію. Стало відомо, скільки БпЛА збили російські сили ППО.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Традиційно росіяни звинувачують Україну у своїх бідах. Так, в російському Міноборони заявили, що нібито "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" на території Росії, маючи на увазі український Крим, використовуючи при цьому 17 безпілотників.

"Черговими засобами ППО дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міністерства оборони РФ
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міністерства оборони РФ

Нагадаємо, що раніше близько 4:00 ранку гауляйтер Севастополя Развожаєв скаржився на атаку БпЛА. Також він назвав кількість безпілотників, які вдалося збити та наслідки, до яких призвели уламки нібито збитих цілей.

Перед цим про вибухи в окупованому Криму повідомляли очевидці.

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