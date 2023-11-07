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Вибухи в окупованому Криму — влада написала про наслідки

7 листопада 2023 03:41
оновлено: 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в окупованому Криму — влада написала про наслідки
Сильні вибухи в нічному місті. Фото: syriahr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в тимчасово окупованому Криму в вівторок, 7 листопада, прогриміли близько 03:00. Російська ППО нібито збила п'ять безпілотників.

Про це повідомляє голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

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Вибухи в Криму 7 листопада

За інформацією гауляйтера Севастополя, в місті працює система ППО, що збила п'ять БпЛА. Всі відповідні служби працюють.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва

Однак спершу про вибухи в тимчасово окупованому Криму, а саме біля аеродрому Бельбек Бахчисарайського району, повідомили ЗМІ очевидці. Звуки були такої сили, що спрацьовувала сигналізація авто.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Своєю чергою в цей час паблік "Николаевский Ванек" попередив про загрозу БпЛА в Сакському районі Криму. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, що внаслідок атаки ЗСУ на основне ремонтне підприємство ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, пошкоджено військово-морське судно. Експерти оцінили завдану шкоду.

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