Вибухи в окупованому Криму — влада написала про наслідки
Вибухи в тимчасово окупованому Криму в вівторок, 7 листопада, прогриміли близько 03:00. Російська ППО нібито збила п'ять безпілотників.
Про це повідомляє голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.
Вибухи в Криму 7 листопада
За інформацією гауляйтера Севастополя, в місті працює система ППО, що збила п'ять БпЛА. Всі відповідні служби працюють.
Однак спершу про вибухи в тимчасово окупованому Криму, а саме біля аеродрому Бельбек Бахчисарайського району, повідомили ЗМІ очевидці. Звуки були такої сили, що спрацьовувала сигналізація авто.
Своєю чергою в цей час паблік "Николаевский Ванек" попередив про загрозу БпЛА в Сакському районі Криму.
Нагадаємо, що внаслідок атаки ЗСУ на основне ремонтне підприємство ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, пошкоджено військово-морське судно. Експерти оцінили завдану шкоду.
Читайте Новини.LIVE!