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Минобороны РФ жалуется на налет около 20 беспилотников

7 ноября 2023 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минобороны РФ жалуется на налет около 20 беспилотников
Сильные взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Около 20 беспилотников в ночь на 7 ноября якобы атаковали Россию. Стало известно, сколько БпЛА сбили российские силы ПВО.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Традиционно россияне обвиняют Украину в своих бедах. Так, в российском Минобороны заявили, что якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" на территории России, имея ввиду украинский Крым, используя при этом 17 беспилотников.

"Очередными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и восемь перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Министерства обороны РФ
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Министерства обороны РФ

Напомним, что ранее около 4:00 утра гауляйтер Севастополя Развожаев жаловался на атаку БпЛА. Также он назвал количество беспилотников, которое удалось сбить и последствия, к которым привели обломки якобы сбитых целей.

Перед этим о взрывах в оккупированном Крыму сообщали очевидцы.

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