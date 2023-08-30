Міноборони РФ знову вдалося до інформаційної цензури щодо війни в Україні, — ISW

Російські окупанти слухають накази свого командира. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони Росії, ймовірно, повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні. Там всіма силами намагаються піддавати цензурі невдачі на фронті та повідомлення про український прогрес.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Цензура в Росії

Як повідомляється, міністерство оборони Росії нещодавно змінило свій щоденний стиль звітності, щоб зменшити щоденну кількість інформації про війну. Раніше російське відомство оприлюднило щоденну ситуацію, яка відрізнялася від інших пресслужб. Однак вже 29 серпня усі пресслужби військових угрупувань оприлюднили скопійований текст із загального щоденного звіту замість власних оригінальних зведень.

Загалом, міністерство оборони Росії постійно намагалося запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про лінію фронту протягом усієї війни.

"Якщо ця тенденція збережеться, зміна Міноборони Росії у звітності може відображати його ширші зусилля щодо цензури російських звітів про війну та уніфікації власного наративу", — зробили висновки аналітики ISW.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці розповіли, як в Росії приховують двійників Володимира Путіна. За даними ГУР, у нього їх є три.