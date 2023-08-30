У Бахмуті ворог потрапив у пастку, — Маляр
Армія РФ потрапила у пастку в Бахмуті. В них немає можливості вийти з міста та вільно пересуватися по ньому.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
Просування ЗСУ
"Ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках. Якщо говорити про схід, там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку, рухаємось по південному флангу. Вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть", — зазначила вона.
Бої на сході
За її словами, наразі бойові дії продовжуються в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці, там наші військові мають успіхи. Російські окупанти наступають в районі Авдіївки та Мар’їнки, проте воїни ЗСУ їх стримують.
"Ворог фактично Мар’їнку взяти під контроль не може, і це вже майже рік триває, на стільки потужно ми тримаємо оборону. Авдіївку вони хочуть оточити, вони навіть не збираються туди заходити, бо бояться зав’язнути в таких боях, як у Бахмуті, і по суті Авдіївка і Мар’їнка — це один з епіцентрів на сході, — пояснила Маляр.
Нагадаємо, Сили оборони півдня України знищили російську техніку, якою так пишалися росіяни, що наголошували "аналагов нєт". Так, українські бійці ліквідували не тільки ворожу радіолокаційну станцію "Предел-Э", а також і — станцію ЗРК "Бук-М3".