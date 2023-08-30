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У Бахмуті ворог потрапив у пастку, — Маляр

30 серпня 2023 07:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Бахмуті ворог потрапив у пастку, — Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: фейсбук Ганни Маляр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ потрапила у пастку в Бахмуті. В них немає можливості вийти з міста та вільно пересуватися по ньому. 

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Просування ЗСУ

"Ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках. Якщо говорити про схід, там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку, рухаємось по південному флангу. Вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть", — зазначила вона.

Бої на сході

За її словами, наразі бойові дії продовжуються в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці, там наші військові мають успіхи. Російські окупанти наступають в районі Авдіївки та Мар’їнки, проте воїни ЗСУ їх стримують.

"Ворог фактично Мар’їнку взяти під контроль не може, і це вже майже рік триває, на стільки потужно ми тримаємо оборону. Авдіївку вони хочуть оточити, вони навіть не збираються туди заходити, бо бояться зав’язнути в таких боях, як у Бахмуті, і по суті Авдіївка і Мар’їнка — це один з епіцентрів на сході, — пояснила Маляр.

Нагадаємо, Сили оборони півдня України знищили російську техніку, якою так пишалися росіяни, що наголошували "аналагов нєт". Так, українські бійці ліквідували не тільки ворожу радіолокаційну станцію "Предел-Э", а також і — станцію ЗРК "Бук-М3".

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