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Минобороны РФ снова прибегло к информационной цензуре о войне в Украине, — ISW

30 августа 2023 07:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Минобороны РФ снова прибегло к информационной цензуре о войне в Украине, — ISW
Российские оккупанты слушают приказы своего командира. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство обороны России, вероятно, возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине. Там всеми силами пытаются подвергать цензуре неудачи на фронте и сообщения об украинском прогрессе.

Об этом сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).

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Как сообщается, министерство обороны России недавно изменило свой ежедневный стиль отчетности, чтобы снизить ежедневное количество информации о войне. Ранее российское ведомство обнародовало ежедневную ситуацию, отличавшуюся от других прес-служб. Однако уже 29 августа все прес-службы военных группировок обнародовали скопированный текст из общего ежедневного отчета вместо собственных оригинальных сводок.

В общем, министерство обороны России постоянно пыталось ввести информационную политику, которая предоставляла бы ограниченную информацию о линии фронта на протяжении всей войны.

"Если эта тенденция сохранится, изменение Минобороны России в отчетности может отражать его более широкие усилия по цензуре российских отчетов о войне и унификации собственного нарратива", — заключили аналитики ISW.

Напомним, недавно в украинской разведке рассказали, как в России скрывают двойников Владимира Путина. По данным ГУР, у него их есть три.

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