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Міноборони РФ звинувачує Україну в "атаці дронів" на Севастополь

16 липня 2023 12:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міноборони РФ звинувачує Україну в "атаці дронів" на Севастополь
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повідомлення про нічну "дронову атаку" на Севастополь з'явилися в пресі, ґрунтуючись на заяві Міноборони РФ. Росія, як завжди, звинувачує Україну в цій атаці.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Звинувачення Міноборони

У коментарях до вибухів у Севастополі, які сталися вночі 16 липня, російське Міноборони стверджує, що Україна, ймовірно, провела атаку на місто, використовуючи повітряні та морські дрони.

"Двоє українських БПЛА знищено засобами ППО над акваторією Чорного моря на великій відстані від берегової лінії. Ще п'ять БПЛА пригнічені засобами радіоелектронної боротьби й не досягнувши цілей зазнали краху", — повідомляють пропагандистські джерела.

Крім того, після 11:00 влада окупованого Севастополя заявила про те, що вона нібито виявила і знищила ще один дрон над Чорним морем.

Нагадаємо, що вночі, 16 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотники атакують місто над морем у районі Херсонесу, в районі Севастопольської бухти та Балаклави.

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