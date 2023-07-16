Минобороны РФ обвиняет Украину в "атаке дронов" на Севастополь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Сообщения о ночной "дроновой атаке" на Севастополь появились в прессе, основываясь на заявлении Минобороны РФ. Россия, как обычно, обвиняет Украину в этой атаке.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Обвинения Минобороны

В комментариях к взрывам в Севастополе, которые произошли ночью 16 июля, российское Минобороны утверждает, что Украина предположительно провела атаку на город, используя воздушные и морские дроны.

"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Чёрного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув целей потерпели крушение", — сообщают пропагандистские источники.

Кроме того, после 11:00 власти оккупированного Севастополя заявили о том, что они якобы обнаружили и уничтожили еще один дрон над Черным морем.

Напомним, что ночью, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотники атакуют город над морем в районе Херсонеса, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.