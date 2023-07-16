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В оккупированном Севастополе раздалось несколько взрывов

16 июля 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Севастополі 16 липня
Взрывы в оккупированном Крыму. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщили оккупационные власти Севастополя в Telegram.

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Взрывы в Севастополе 16 июля

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотники атакуют город над морем в районе Херсонеса, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

"Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", — заявил он.

Напомним, вчера днем, 15 июля, на северной части временно оккупированного Севастополя также были слышны взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских окупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

А бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Годжес заявил, что украинские военные еще могут зайти в Крым до осени этого года. По его словам, для этого ВСУ необходимо предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

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