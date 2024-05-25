Міноборони придбало жіночу форму за майже 130 млн грн

Українські військові. Фото: Міноборони

Закупівельна агенція Міністерства оборони "‎Державний оператор тилу" уклала договори на купівлю жіночих польових костюмів. На це витратили майже 130 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Закупівля жіночої форми

Угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставили у різні військові частини.

"Попри повномасштабну війну, Міністерство оборони працює над забезпеченням питання рівності між нашими захисниками та захисницями. Ми маємо гарантувати рівні можливості для всіх, хто боронить нашу землю. Тому закупівля жіночої військової форми — важливий крок для створення комфортних умов для наших захисниць", — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Відомо, що кожен комплект складається з трьох елементів:

куртки;

штанів;

двох нарукавних знаків із національною символікою — державним прапором.

Костюм для жінок відрізняється від чоловічого як за формою, так і за складністю крою. Одяг враховує особливості жіночої фігури і доступний у широкому асортименті розмірів від 40 до 64, а також на різний зріст, від 146 до 188 см.

Крім літніх польових костюмів, "Державний оператор тилу" також закупив жіночу спідню білизну. Потреба в цих елементах гардероба для жінок у складі ЗСУ також забезпечена до кінця року.

"Питання рівного забезпечення жінок і чоловіків у війську давно гостро обговорюється в суспільстві. Ініціативу беруть на себе й волонтерські організації та благодійні фонди, за що їм окрема вдячність. Потребу в закупівлі конкретної категорії товарів ДОТ отримує від Міністерства оборони, а вже зі свого боку ми беремо відповідальність за якісно проведені закупівельні й логістичні процеси, аби жінки в ЗСУ отримали необхідне речове забезпечення вчасно та у повних обсягах", — зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило зміни до каталогу харчування Збройних сил. Відтепер у військових будуть свіжі фрукти та якісні продукти.

Також вартість утримання одного українського військового без зброї становитиме 1,2 мільйона гривень. Стільки грошей витрачається з держбюджету на забезпечення бійця протягом року.