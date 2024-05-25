Минобороны закупило женскую форму за почти 130 млн грн

Минобороны заключило договоры на закупку женской формы за почти 130 млн грн
Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" заключило договоры на покупку женских полевых костюмов. На это потратили около 130 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Закупка женской формы
Соглашения покрывают потребность до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставили в различные воинские части.
"Несмотря на полномасштабную войну, Министерство обороны работает над обеспечением вопроса равенства между нашими защитниками и защитницами. Мы должны гарантировать равные возможности для всех, кто защищает нашу землю. Поэтому закупка женской военной формы — важный шаг для создания комфортных условий для наших защитниц", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Известно, что каждый комплект состоит из трех элементов:
- куртки;
- штанов;
- двух нарукавных знаков с национальной символикой — государственным флагом.
Костюм для женщин отличается от мужского как по форме, так и по сложности покроя. Одежда учитывает особенности женской фигуры и доступна в широком ассортименте размеров от 40 до 64, а также на разный рост, от 146 до 188 см.
Кроме летних полевых костюмов, "Государственный оператор тыла" также закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года.
"Вопрос равного обеспечения женщин и мужчин в армии давно остро обсуждается в обществе. Инициативу берут на себя и волонтерские организации и благотворительные фонды, за что им отдельная благодарность. Потребность в закупке конкретной категории товаров ДОТ получает от Министерства обороны, а уже со своей стороны мы берем ответственность за качественно проведенные закупочные и логистические процессы, чтобы женщины в ВСУ получили необходимое вещевое обеспечение вовремя и в полных объемах", — отметила директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова.
Напомним, Министерство обороны Украины утвердило изменения в каталог питания Вооруженных сил. Теперь у военных будут свежие фрукты и качественные продукты.
Также стоимость содержания одного украинского военного без оружия составляет 1,2 миллиона гривен. Столько денег тратится из госбюджета на обеспечение бойца в течение года.
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