Минобороны закупило женскую форму за почти 130 млн грн

Украинские военные. Фото: Минобороны

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" заключило договоры на покупку женских полевых костюмов. На это потратили около 130 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Закупка женской формы

Соглашения покрывают потребность до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставили в различные воинские части.

"Несмотря на полномасштабную войну, Министерство обороны работает над обеспечением вопроса равенства между нашими защитниками и защитницами. Мы должны гарантировать равные возможности для всех, кто защищает нашу землю. Поэтому закупка женской военной формы — важный шаг для создания комфортных условий для наших защитниц", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Известно, что каждый комплект состоит из трех элементов:

куртки;

штанов;

двух нарукавных знаков с национальной символикой — государственным флагом.

Костюм для женщин отличается от мужского как по форме, так и по сложности покроя. Одежда учитывает особенности женской фигуры и доступна в широком ассортименте размеров от 40 до 64, а также на разный рост, от 146 до 188 см.

Кроме летних полевых костюмов, "Государственный оператор тыла" также закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года.

"Вопрос равного обеспечения женщин и мужчин в армии давно остро обсуждается в обществе. Инициативу берут на себя и волонтерские организации и благотворительные фонды, за что им отдельная благодарность. Потребность в закупке конкретной категории товаров ДОТ получает от Министерства обороны, а уже со своей стороны мы берем ответственность за качественно проведенные закупочные и логистические процессы, чтобы женщины в ВСУ получили необходимое вещевое обеспечение вовремя и в полных объемах", — отметила директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило изменения в каталог питания Вооруженных сил. Теперь у военных будут свежие фрукты и качественные продукты.

Также стоимость содержания одного украинского военного без оружия составляет 1,2 миллиона гривен. Столько денег тратится из госбюджета на обеспечение бойца в течение года.