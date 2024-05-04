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Скільки коштує утримання одного військового — у Міноборони назвали суму

4 травня 2024 00:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скольки грошей витрачає держава на утримання одного військового ЗСУ
Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вартість утримання одного українського військового без зброї складає 1,2 мільйона гривень. Стільки грошей витрачається з держбюджету на забезпечення бійця протягом року. 

Про це у п'ятницю, 3 травня, під час інтерв'ю Bloomberg заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир. 

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Країни-союзники не раз наголошували, що важлива умова надання допомоги — антикорупційні заходи в Україні. За словами заступника міністра оборони, аби звести нанівець подібні розмови, відомство оновило свою систему закупівель. Тепер у МОУ діє двоетапний механізм закупівель — міністерство встановлює політику закупівель, контролює і перевіряє якість, а дві державні компанії контролюють закупівлі, прагнучи знизити потенційні ризики. 

"Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії Києва залежатиме від щомісячного рівня призову і рішень про ротацію. Вартість утримання одного солдата без зброї він оцінив у 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів)", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, 1 травня ми повідомляли, що в Україні оновили зарплату та доплати для військовослужбовців. Згідно з оновленням, для військових почала діяти доплата в розмірі 70 тис. гривень.

Раніше МОУ оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.

війна
ЗСУ
мобілізація
Міністерство оборони
бюджет
військовослужбовці

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