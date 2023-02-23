Міноборони Великої Британії прогнозує новий наступ росіян на Вугледар: у чому причина

Окупанти обстріляли Вугледар і атакують Бахмут

Російські війська, імовірно, відновлять наступ на Вугледар. Причиною є незадоволення керівництва недавньою нищівною поразкою на цьому напрямку.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Бахмут

За інформацією британської розвідки, в районі Бахмута в останні 48 годин тривають важкі бої.

Українські сили оборони при цьому зберігають під своїм контролем шляхи постачання на захід від міста, попри те, що окупанти протягом шести тижнів намагаються їх перерізати.

Вугледар

В районі Вугледара росіяни потужно обстріляли як місто, так і позиції українських військ.

Імовірно, зазначають британські військові аналітики, невдовзі там розпочнеться новий наступ.

Чому росіяни готують новий наступ

Згідно з даними міноборони Великої Британії, відповідальність за вугледарський напрямок несе генерал-полковник Рустам Мурадов.

Він, імовірно, перебуває під великим тиском з боку командування через попередні невдачі.

Тож для покращення результатів, скоріш за все, він розпочне новий наступ на Вугледар.

Втім, зазначили у розвідці Сполученого Королівства, навряд чи він має таку ударну силу, яка б забезпечила йому успіх, скажімо, прорив лінії фронту.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, після розгрому під Вугледаром частина окупантів відмовляється іти в наступ.

Фото з російських ЗМІ