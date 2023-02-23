Зведення Генштабу ЗСУ 23 лютого: Після розгрому під Вугледаром частина окупантів відмовляється іти в наступ

РФ втратила біля Вугледара сотні військових

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром деякі підрозділи окупантів відмовляються продовжувати наступ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Падіння бойового духу окупантів

Як розповіли у Генштабі, у зв’язку з провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.

Атаки ворога протягом доби

Минулої доби наші захисники відбили приблизно 90 атак противника на зазначених напрямках.

Водночас противник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни.

У Генштабі також попереджають, що загроза завдання росією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Злочини рф на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. Як повідомили у Генштабі, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби.

Нагадаємо, у Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.

Як повідомляла британська розвідка, за два тижні лютого росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.

Також раніше стало відомо, що підрозділи Збройних сил України розгромили під Вугледаром елітні штурмові підрозділи російської окупаційної армії.