Минобороны Великобритании прогнозирует новое наступление россиян на Угледар: в чем причина

Оккупанты обстреляли Угледар и атакуют Бахмут

Российские войска, вероятно, возобновят наступление на Угледар. Причиной является недовольство руководства недавним сокрушительным поражением в этом направлении.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Бахмут

По информации британской разведки, в районе Бахмута в последние 48 часов продолжаются тяжелые бои.

Украинские силы обороны при этом сохраняют под своим контролем пути снабжения западнее города, несмотря на то, что оккупанты в течение шести недель пытаются их перерезать.

Угледар

В районе Угледара россияне мощно обстреляли как город, так и позиции украинских войск.

По всей видимости, отмечают британские военные аналитики, вскоре там начнется новое наступление.

Почему россияне готовят новое наступление

Согласно данным минобороны Великобритании, ответственность за угледарское направление несет генерал-полковник Рустам Мурадов.

Он, вероятно, находится под большим давлением со стороны командования из-за предыдущих неудач.

Для улучшения результатов, скорее всего, он начнет новое наступление на Угледар.

Впрочем, отметили в разведке Соединенного Королевства, вряд ли он обладает такой ударной силой, которая бы обеспечила ему успех, скажем, прорыв линии фронта.

Напомним, по информации Генштаба, после разгрома под Угледаром часть оккупантов отказывается идти в наступление.

Фото из российских СМИ