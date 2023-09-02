Міноборони виграло суд проти недобросовісного постачальника сухпаїв для ЗСУ
Міноборони стягне з недобросовісного постачальника сухпаїв 456 млн гривень. Договір з цією приватною фірмою уклали ще до початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Міноборони.
Що відомо про судовий процес за участі Міноборони
Як повідомляє Міноборони, юридична служба відомства постійно вживає заходів щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання умов договорів на постачання товарів для потреб ЗСУ.
Цього разу йдеться про приватну компанію, з якою Міністерством оборони України укладено договір через 3 тижні після початку повномасштабного вторгнення РФ — 14 березня 2022 року — для забезпечення Київського гарнізону.
"Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн — сума договору, 26,660 млн — пеня)", — повідомляє Міноборони.
Згідно з ухвалою Господарського суду Києва, на рахунки постачальника накладено арешт в межах суми позовних вимог.
У лютому 2023 року до участі у справі залучили Офіс Генерального прокурора. А у травні Міністерство оборони спільно з органами прокуратури подало позовну заяву про визнання додаткової угоди з постачальником недійсною. Позов врешті задовольнили у цю п'ятницю.
"Вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною", — повідомляє Міноборони.
А вже 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.
"Робота щодо захисту інтересів Міністерства оборони України у судах триває", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони хотіло закупити неякісні продукти для ЗСУ.
Також ми писали, що міністра оборони Олексія Резнікова запросили на засідання "Слуги народу".