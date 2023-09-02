Міноборони виграло суд проти недобросовісного постачальника сухпаїв для ЗСУ

Сухпаї ЗСУ. Ілюстративне фото: Новинарня

Міноборони стягне з недобросовісного постачальника сухпаїв 456 млн гривень. Договір з цією приватною фірмою уклали ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Міноборони.

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Як повідомляє Міноборони, юридична служба відомства постійно вживає заходів щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання умов договорів на постачання товарів для потреб ЗСУ.

Цього разу йдеться про приватну компанію, з якою Міністерством оборони України укладено договір через 3 тижні після початку повномасштабного вторгнення РФ — 14 березня 2022 року — для забезпечення Київського гарнізону.

"Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн — сума договору, 26,660 млн — пеня)", — повідомляє Міноборони.

Згідно з ухвалою Господарського суду Києва, на рахунки постачальника накладено арешт в межах суми позовних вимог.

У лютому 2023 року до участі у справі залучили Офіс Генерального прокурора. А у травні Міністерство оборони спільно з органами прокуратури подало позовну заяву про визнання додаткової угоди з постачальником недійсною. Позов врешті задовольнили у цю п'ятницю.

"Вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною", — повідомляє Міноборони.

А вже 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

"Робота щодо захисту інтересів Міністерства оборони України у судах триває", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони хотіло закупити неякісні продукти для ЗСУ.

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