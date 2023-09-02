Минобороны выиграло суд против недобросовестного поставщика сухпайков для ВСУ

Сухпайки ВСУ. Иллюстративное фото: Новинка

Минобороны взыщет с недобросовестного поставщика сухпаев 456 млн гривен. Договор с этой частной фирмой был заключен еще до начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Минобороны.

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Как сообщает Минобороны, юридическая служба ведомства постоянно принимает меры по защите интересов государства в судах в случаях ненадлежащего выполнения условий договоров на поставку товаров для нужд ВСУ.

На этот раз речь идет о частной компании, с которой Министерством обороны Украины заключен договор через 3 недели после начала полномасштабного вторжения России — 14 марта 2022 года — для обеспечения Киевского гарнизона.

"Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск на предприятие о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456, 660 млн грн (430 млн — сумма договора, 26,660 млн — пеня)", — сообщает Минобороны.

Согласно определению Хозяйственного суда Киева, на счета поставщика наложен арест в пределах суммы исковых требований.

В феврале 2023 года к участию в деле привлекли Офис Генерального прокурора. А в мае Министерство обороны совместно с органами прокуратуры подали исковое заявление о признании дополнительного соглашения с поставщиком недействительным. Иск наконец удовлетворили в эту пятницу.

"Вчера, 1 сентября, по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса Генерального прокурора решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным", — сообщает Минобороны.

А уже 6 сентября будет рассмотрен иск Минобороны к компании по основному договору.

"Работа по защите интересов Министерства обороны Украины в судах продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны хотело закупить некачественные продукты для ВСУ.

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