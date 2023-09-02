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В Україні створили бронекостюм для жінок: як він виглядає

2 вересня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні створили бронекостюм для жінок: як він виглядає
В Україні створили бронекостюм для жінок. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські розробники створили перший анатомічний жіночий бронекостюм "Рута Люта". Його створили із сучасного технологічного бронезахисту.

Про це йдеться на сторінці у Facebook компанії-виробника.

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Компанія-виробник зазначає, що цей костюм відрізняється від чоловічого формою бронежилету. Адже його створили з урахуванням анатомії та фізіології жіночого тіла.

Також він набагато легший за чоловічий і має збільшену на 500% площу протиуламкового захисту порівняно з балістичними плитами. Це значно підвищує шанси уникнути поранень.

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Нагадаємо, на початку квітня 2022 року Міноборони уклало велику угоду на поставку потрібних у той час речей для ЗСУ, серед яких: балістичні шоломи, бронежилети та бронеплити до них. Після цього у контрактах відомства з'явилася польська фірма Alfa, яка згодом пограбувала на декілька мільярдів гривень Україну та поставку військового обладнання не здійснила.

Згідно з угодами, фірма мала поставити в Україну самохідні гаубиці "Гвоздика", 122-мм боєприпаси до гаубиці Д-30 та 122-мм ракети до "Града".

Однак із вищепереліченої зброї приїхала лише менша частина. Станом на початок 2023 року Alfa мала майже 1,7 мільярда гривень дебіторської заборгованості перед Міноборони України. 

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