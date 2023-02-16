Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна в ЗСУ за допомогою системи SAP

Це здійснюватиметься на базі німецької системи SAP

Міністерство оборони України вводить автоматизацію обліку майна ЗСУ. Це здійснюватиметься за допомогою системи SAP.

Про це інформує глава відомства Олексій Резніков.

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За словами міністра оборони, першими буде автоматизовано облік речового майна та облік запчастин з модулем ремонту техніки.

"Деякі реформи йдуть повільніше. Але деякі — навпаки — набирають обертів, бо без цього ніяк. Однією з цих нагальних змін є автоматизація логістичних процесів, зокрема облік в ЗСУ за допомогою німецької ERP системи SAP", — написав очільник відомства.

Резніков зазначив, що наразі Міноборони обговорює з німецькою компанією SAP деталі запропонованого пакету ліцензій, технічної і консультаційної підтримки.

"Наповнюємо команду, здебільшого — з рядів мобілізованих, потрібних SAP-спеціалістів. Робоча група з представниками армій країн-членів НАТО, які використовують таке ж як і ми рішення, — SAP4HANA, вже працює", — наголосив міністр.

Окрім того, Резніков розповів, що наразі Міноборони спільно з Мінцифрою активно шукає донорів, що допоможуть з компʼютерною технікою.

"Останнє, але важливе: запчастини для першої закордонної САУ вже в системі", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповів про зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема, політики обговорили впровадження стандартів Альянсу в Україні.