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Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ

16 лютого 2023 16:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна в ЗСУ за допомогою системи SAP
Це здійснюватиметься на базі німецької системи SAP
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Міністерство оборони України вводить автоматизацію обліку майна ЗСУ. Це здійснюватиметься за допомогою системи SAP.

Про це інформує глава відомства Олексій Резніков.

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Деталі

За словами міністра оборони, першими буде автоматизовано облік речового майна та облік запчастин з модулем ремонту техніки.

"Деякі реформи йдуть повільніше. Але деякі — навпаки — набирають обертів, бо без цього ніяк. Однією з цих нагальних змін є автоматизація логістичних процесів, зокрема облік в ЗСУ за допомогою німецької ERP системи SAP", — написав очільник відомства.

Резніков зазначив, що наразі Міноборони обговорює з німецькою компанією SAP деталі запропонованого пакету ліцензій, технічної і консультаційної підтримки.

"Наповнюємо команду, здебільшого — з рядів мобілізованих, потрібних SAP-спеціалістів. Робоча група з представниками армій країн-членів НАТО, які використовують таке ж як і ми рішення, — SAP4HANA, вже працює", — наголосив міністр.

Окрім того, Резніков розповів, що наразі Міноборони спільно з Мінцифрою активно шукає донорів, що допоможуть з компʼютерною технікою.

"Останнє, але важливе: запчастини для першої закордонної САУ вже в системі", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповів про зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема, політики обговорили впровадження стандартів Альянсу в Україні.

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