Генштаб ЗСУ повідомив про атаку російських складів та знищення вертольота

Збройні сили України

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, було завдано п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ завдають ударів по окупантах

У повідомленні йдеться, що було знищено гелікоптер Ка-52. При цьому Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління ворога, шість районів зосередження живої сили та два його склади боєприпасів.

Нагадаємо, що українські Сили оборони продовжують відбивати безперервні атаки російських окупантів на Бахмут. Проте підрозділи ЗСУ можуть залишити місто за однієї важливої умови, що безпосередньо впливає на становище його захисників.

Дороги, що ведуть до міста Бахмут, російські війська не контролюють, а лише прострілюють. Однак це далеко не нова ситуація, адже вони прострілювалися зі ствольної артилерії ще з листопада. Тепер додався ще вогонь із мінометів. Однак ЗСУ мають можливість виявляти ворожі вогневі позиції та давати відповідь.

Водночас ворог намагається вести масовані піхотні атаки за підтримки артилерії, мінометів і танків по лінії від Соледара до Бахмуту в саме місто і в район сіл Клещіївка — Ступочки, проте успіху немає.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня росія продовжувала досягати невеликих успіхів у своїх спробах оточити Бахмут у Донецькій області. Окупаційні війська намагаються оточити Бахмут та взяти під вогневий контроль головні дороги, що ведуть до міста.