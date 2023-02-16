Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Минобороны внедряет автоматизацию учета имущества и запчастей для техники ВСУ arrow

Минобороны внедряет автоматизацию учета имущества и запчастей для техники ВСУ

16 февраля 2023 16:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Минобороны внедряет автоматизацию учета имущества в ВСУ с помощью системы SAP
Это будет осуществляться на базе немецкой системы SAP
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Министерство обороны Украины вводит автоматизацию учета имущества ВСУ. Это будет производиться с помощью системы SAP.

Об этом информирует глава ведомства Алексей Резников.

Читайте также:

Подробности

По словам министра обороны, первым будет автоматизирован учет вещевого имущества и учет запчастей с модулем ремонта техники.

"Некоторые реформы идут медленнее. Но некоторые — наоборот — набирают обороты, потому что без этого никак. Одним из этих неотложных изменений является автоматизация логистических процессов, в частности учет в ВСУ с помощью немецкой ERP системы SAP", — написал глава ведомства.

Резников отметил, что Минобороны обсуждает с немецкой компанией SAP детали предложенного пакета лицензий, технической и консультационной поддержки.

"Наполняем команду, в основном — из рядов мобилизованных, нужных SAP-специалистов. Рабочая группа с представителями армий стран-членов НАТО, которые используют такое же, как и мы решения, — SAP4HANA, уже работает", — подчеркнул министр.

Кроме того, Резников рассказал, что сейчас Минобороны совместно с Минцифрой активно ищет доноров, которые помогут с компьютерной техникой.

"Последнее, но важное: запчасти для первой зарубежной САУ уже в системе", — подытожил он.

Напомним, ранее Алексей Резников рассказал о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, политики обсудили введение стандартов Альянса в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

16:30 Эксперт рассказал, где в Украине создан сильный и эффективный рубеж воздушной обороны

Новина з відео

16:17 Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

Эксклюзив

16:15 В Херсонской области погибли супруги: ситуация в регионе за сутки

16:11 В оккупированном Крыму взрывы: российское руководство придумало три версии

16:10 Одесса углубляет сотрудничество с ВОЗ в области медицинской и гуманитарной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:09 Один из лидеров "Динамо" продлил соглашение с клубом: надолго останется в Киеве

16:05 Дела плохи: почему Кадыров требует от российских губернаторов "не трубить" о потерях среди оккупантов

Новина з фото

16:03 В Молдове обнаружили обломки ракет после ночной атаки Украины

15:46 На смену аномально теплой зиме: синоптики рассказали, какой будет весна этого года

15:40 Энергетическая ситуация в Одессе намного лучше, чем после последней аварии, — Кудрицкий

Новина з відео

16:17 Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

Новина з відео

15:23 Расслабляться рано: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать в Украине свет

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

Новина з відео

13:12 Как звучит Одесса: уникальные звуки города в музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:08 Дебоширил и избил полицейского: сын Жириновского получил 15 суток ареста

Эксклюзив

13:00 Украинизация в Одессе: название стадиона "Черноморец" перевели с русского

Новина з відео

11:44 Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

Актуальное по теме

None 16 Февраль 16:16

Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

None 16 Февраль 16:14

В Херсонской области погибли супруги: ситуация в регионе за сутки

None 16 Февраль 16:12

В оккупированном Крыму взрывы: российское руководство придумало три версии

None 16 Февраль 15:23

Одесса углубляет сотрудничество с ВОЗ в области медицинской и гуманитарной помощи

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB