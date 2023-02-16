Минобороны внедряет автоматизацию учета имущества в ВСУ с помощью системы SAP

Минобороны внедряет автоматизацию учета имущества и запчастей для техники ВСУ
Министерство обороны Украины вводит автоматизацию учета имущества ВСУ. Это будет производиться с помощью системы SAP.
Об этом информирует глава ведомства Алексей Резников.
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По словам министра обороны, первым будет автоматизирован учет вещевого имущества и учет запчастей с модулем ремонта техники.
"Некоторые реформы идут медленнее. Но некоторые — наоборот — набирают обороты, потому что без этого никак. Одним из этих неотложных изменений является автоматизация логистических процессов, в частности учет в ВСУ с помощью немецкой ERP системы SAP", — написал глава ведомства.
Резников отметил, что Минобороны обсуждает с немецкой компанией SAP детали предложенного пакета лицензий, технической и консультационной поддержки.
"Наполняем команду, в основном — из рядов мобилизованных, нужных SAP-специалистов. Рабочая группа с представителями армий стран-членов НАТО, которые используют такое же, как и мы решения, — SAP4HANA, уже работает", — подчеркнул министр.
Кроме того, Резников рассказал, что сейчас Минобороны совместно с Минцифрой активно ищет доноров, которые помогут с компьютерной техникой.
"Последнее, но важное: запчасти для первой зарубежной САУ уже в системе", — подытожил он.
Напомним, ранее Алексей Резников рассказал о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, политики обсудили введение стандартов Альянса в Украине.