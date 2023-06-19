Міноборони закупляло шоломи із націнкою у 3,5 раза, — ЗМІ

Очільник Міноборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters/Yves Herman

Журналісти з’ясували, що у різних контрактах на постачання кевларових шоломів Міноборони України за травень 2022 року ціни відрізняються у 3,5 раза. Цивільні структури також закупляли цю амуніцію у кілька разів дешевше.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Читайте також:

Дорогі шоломи

Журналісти "Наших грошей" виявили, що у кілька днів тому оприлюднених документах Міноборони йдеться про закупівлю кевларових шоломів PASGT за ціною 468 доларів США за штуку.

ЗМІ зазначило, що у інших контрактах постачання шоломів за той же період йшлося про ціну 132 долари, що у 3,5 раза дешевше.

Крім того, журналісти з’ясували, що в регіонах місцева влада купляла цю ж деталь захисту військових за нижчими цінами.

Зокрема:

Тростянецька міська рада Сумської області — близько 270 доларів;

Лубенська міська рада Полтавської області — 250.

Хто винуватий

Як з’ясували журналісти "Наших грошей", за ці закупівлі відповідали наступні чиновники:

екс-заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов;

колишній керівник департаменту закупівель МО Богдан Хмельницький.

"Вони зараз уже звільнені, оскільки перебувають у СІЗО і мають підозри від СБУ за закупівлі бронежилетів у березні минулого року за завищеною учетверо ціною", — наголосили у "Наших грошах".

Нагадаємо, що 16 червня колишньому заступнику міністра оборони України й екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголошено про підозру. За даними слідства, чиновники закупили на понад 1 млрд грн неякісної амуніції для ЗСУ.