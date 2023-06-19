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Минобороны закупало шлемы с наценкой в 3,5 раза, — СМИ

19 июня 2023 11:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Минобороны закупало шлемы с наценкой в 3,5 раза, — СМИ
Глава Минобороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Журналисты выяснили, что в разных контрактах на поставку кевларовых шлемов Минобороны Украины за май 2022 цены отличаются в 3,5 раза. Гражданские структуры также закупали эту амуницию в несколько раз дешевле.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

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Журналисты "Наших грошей" обнаружили, что в несколько дней назад в обнародованных документах Минобороны говорится о закупке кевларовых шлемов PASGT по цене 468 долларов США за штуку.

СМИ отметило, что в других контрактах поставка шлемов за тот же период речь шла о цене 132 доллара, что в 3,5 раза дешевле.

Кроме того, журналисты выяснили, что в регионах местные власти покупали эту же деталь защиты военных по более низким ценам.

В частности:

  • Тростянецкий городской совет Сумской области — около 270 долларов;
  • Лубенский городской совет Полтавской области — 250.

Кто виноват

Как выяснили журналисты "Наших грошей", за эти закупки отвечали следующие чиновники:

  • экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов;
  • бывший руководитель департамента закупок МО Богдан Хмельницкий.

"Они сейчас уже уволены, поскольку находятся в СИЗО и имеют подозрения от СБУ за закупки бронежилетов в марте прошлого года по завышенной в четыре раза цене", — подчеркнули в "Наших деньгах".

Напомним, что 16 июня бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Минобороны объявлено о подозрении. По данным следствия, чиновники закупили более 1 млрд грн некачественной амуниции для ВСУ.

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