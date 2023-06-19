Минобороны закупало шлемы с наценкой в 3,5 раза, — СМИ
Журналисты выяснили, что в разных контрактах на поставку кевларовых шлемов Минобороны Украины за май 2022 цены отличаются в 3,5 раза. Гражданские структуры также закупали эту амуницию в несколько раз дешевле.
Об этом сообщает издание "Наші гроші".
Дорогие шлемы
Журналисты "Наших грошей" обнаружили, что в несколько дней назад в обнародованных документах Минобороны говорится о закупке кевларовых шлемов PASGT по цене 468 долларов США за штуку.
СМИ отметило, что в других контрактах поставка шлемов за тот же период речь шла о цене 132 доллара, что в 3,5 раза дешевле.
Кроме того, журналисты выяснили, что в регионах местные власти покупали эту же деталь защиты военных по более низким ценам.
В частности:
- Тростянецкий городской совет Сумской области — около 270 долларов;
- Лубенский городской совет Полтавской области — 250.
Кто виноват
Как выяснили журналисты "Наших грошей", за эти закупки отвечали следующие чиновники:
- экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов;
- бывший руководитель департамента закупок МО Богдан Хмельницкий.
"Они сейчас уже уволены, поскольку находятся в СИЗО и имеют подозрения от СБУ за закупки бронежилетов в марте прошлого года по завышенной в четыре раза цене", — подчеркнули в "Наших деньгах".
Напомним, что 16 июня бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Минобороны объявлено о подозрении. По данным следствия, чиновники закупили более 1 млрд грн некачественной амуниции для ВСУ.