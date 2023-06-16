Скандал із закупівлями для ЗСУ: двох чиновників підозрюють у розкраданні 1 млрд грн

Правоохоронці оголосили про підозру двом ексчиновникам Міноборони. Фото: Офіс генпрокурора

Колишньому заступнику міністра оборони України й екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголошено про підозру. За даними слідства, чиновники закупили на понад 1 млрд грн неякісної амуніції для ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

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Подробиці справи

Як зазначають в Офісі генпрокурора, ексзаступнику міністра та колишньому керівнику департаменту з закупівель інкримінують розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).

Експосадовці Міноборони, яким оголошено про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, підозрювані під час дії воєнного стану придбали для ЗСУ засоби індивідуального захисту, які за своєю якістю не відповідають встановленим вимогам.

"Вони закупили в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів на понад 130 млн грн. Згідно висновків товарознавчої експертизи реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Таким чином майже 100 млн грн було розтрачено", — розповіли у прокуратурі.

Експосадовці Міноборони, яких підозрюють у розкраданні 1 млрд грн. Фото: Офіс генпрокурора

У відомстві також заявили, що екскерівник Департаменту придбав в іноземної фірми одяг — зимові куртки і штани для потреб ЗСУ на суму майже 1 млрд грн. Однак закуплений одяг не відповідав вимогам якості, тому військові не могли його використовувати в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Результати обшуків

Правоохоронці у рамках справи провели обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваних. Було виявлено документацію та інші речові докази.

Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою.

Експосадовці Міноборони, яких підозрюють у розкраданні 1 млрд грн. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів змінює підходи до оборонних закупівель. За його словами, оборонні закупівлі будуть розділені на дві групи. До першої входять зброя, техніка, інші товари оборонного призначення — інформація про них залишиться закритою. Друга група — це, зокрема, продукти харчування.

Також міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Це модель держав-членів НАТО.