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Минулого тижня українські військові уразили рекордну кількість опорних пунктів РФ

6 листопада 2023 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Минулого тижня українські військові уразили рекордну кількість опорних пунктів РФ
Український військовий запускає дрон. Фото: mil.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулого тижня українські оператори безпілотників уразили рекордну кількість опорних пунктів російських окупантів. Йдеться про 335 позицій.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

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"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами — оператори БпЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд", — наголосив Федоров.

Кількість знищеної/ураженої техніки окупантів ударними підрозділами, що забезпечуються в межах Армії дронів з 30 жовтня по 6 листопада
Кількість знищеної/ураженої техніки окупантів ударними підрозділами, що забезпечуються в межах Армії дронів. Фото: t.me/zedigital

За його словами, серед ураженого — 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні російських окупантів.

Міністр цифрової трансформації наголосив, що країна продовжує системно підсилювати Сили оборони дронами. 

"Більше безпілотників — ефективніші результати", — додав Федоров.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство оборони України разом з Генштабом і Держспецзв’язку пришвидшило передачу дронів для ЗСУ. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі військовим минуло всього три дні.

Також ми писали, що українські захисники продовжують нищити ворога на всіх ділянках фронту. Відео ефективної роботи операторів дронів опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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