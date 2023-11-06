На прошлой неделе украинские военные поразили рекордное количество опорных пунктов РФ

Украинский военный запускает дрон. Фото: mil.in.ua

На прошлой неделе украинские операторы беспилотников поразили рекордное количество опорных пунктов российских оккупантов. Речь идет о 335 позициях.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"На прошлой неделе врагам не повезло с опорными пунктами — операторы БпЛА минуснули 335 позиций, абсолютный рекорд", — подчеркнул Федоров.

Количество уничтоженной/пораженной техники оккупантов ударными подразделениями, обеспечивающимися в пределах Армии дронов. Фото: t.me/zedigital

По его словам, среди пораженного — 83 боевых бронированных машин, 72 грузовика, 36 танков и сотни российских оккупантов.

Министр цифровой трансформации отметил, что страна продолжает системно усиливать Силы обороны дронами.

"Больше беспилотников — более эффективные результаты", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Министерство обороны Украины вместе с Генштабом и Госспецсвязи ускорило передачу дронов для ВСУ. С момента получения техники от поставщиков до передачи военным прошло всего три дня.

Также мы писали, что украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. Видео эффективной работы операторов дронов опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.