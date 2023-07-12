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Минулої доби Україну атакували 28 дронів, 26 вдалося знищити, — Генштаб

12 липня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 12 липня
Українські воїни збивають ворожі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 504 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 12 липня

Повідомляється, що протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed".

Загалом по Україні цілили 28 дронів-камікадзе. 26 наша ППО знищила. 

"Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", — також йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, українські захисники продовжують боротися проти російських окупаційних військ. Минулої доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, а також знищили 14 артсистем.

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