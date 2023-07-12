Українські воїни збивають ворожі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 504 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 12 липня

Повідомляється, що протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed".

Загалом по Україні цілили 28 дронів-камікадзе. 26 наша ППО знищила.

"Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", — також йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують боротися проти російських окупаційних військ. Минулої доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, а також знищили 14 артсистем.