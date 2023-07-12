За прошедшие сутки Украину атаковали 28 дронов, 26 удалось уничтожить, — Генштаб
Продолжаются 504 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 12 июля
Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed".
Всего по Украине целили 28 дронов-камикадзе, 26 наша ПВО уничтожила.
"За прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и произвел 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", — также говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники продолжают бороться против российских оккупационных войск. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 540 окупантов, а также уничтожили 14 артсистем.