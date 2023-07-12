Отчет Генштаба ВСУ на утро 12 июля

Украинские воины сбивают вражеские дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 504 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed".

Всего по Украине целили 28 дронов-камикадзе, 26 наша ПВО уничтожила.

"За прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и произвел 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", — также говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают бороться против российских оккупационных войск. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 540 окупантов, а также уничтожили 14 артсистем.