Минулої доби ворог гатив по Україні ракетами та дронами, — Генштаб

Українські воїни під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 467 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські воїни стримують ворога, намагаються витіснити з окупованих територій.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Як повідомляється, минулої доби противник гатив по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та іранськими ударними БпЛА "Shahed".

Сили оборони України знищили:

4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555,

6 із 8 ударних БпЛА "Shahed".

Протягом минулої доби ворог завдав:

14 ракетних ударів,

40 авіаційних ударів,

здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура", — йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Також у Генштабі попереджають, що залишається досить високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі.

Нагадаємо, російське суспільство втрачає довіру до своєї влади та Міноборони. Найманці з ПВК "Вагнер" завойовують дедалі більше популярності серед громадян РФ. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанти, який детальніше розповів про це.