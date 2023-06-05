Минулої доби ворог гатив по Україні ракетами та дронами, — Генштаб
Триває 467 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські воїни стримують ворога, намагаються витіснити з окупованих територій.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
Як повідомляється, минулої доби противник гатив по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та іранськими ударними БпЛА "Shahed".
Сили оборони України знищили:
- 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 6 із 8 ударних БпЛА "Shahed".
Протягом минулої доби ворог завдав:
- 14 ракетних ударів,
- 40 авіаційних ударів,
- здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура", — йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також у Генштабі попереджають, що залишається досить високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі.
Нагадаємо, російське суспільство втрачає довіру до своєї влади та Міноборони. Найманці з ПВК "Вагнер" завойовують дедалі більше популярності серед громадян РФ. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанти, який детальніше розповів про це.