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За прошедшие сутки враг целился по Украине ракетами и дронами, — Генштаб

5 июня 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За прошедшие сутки враг целился по Украине ракетами и дронами, — Генштаб
Украинские воины во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 467 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские воины сдерживают врага, пытаются вытеснить с оккупированных территорий.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщается, за прошедшие сутки противник целился по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранскими ударными БпЛА "Shahed".

Силы обороны Украины уничтожили:

  • 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555,
  • 6 из 8 ударных БпЛА "Shahed".

За прошедшие сутки враг нанес:

  • 14 ракетных ударов,
  • 40 авиационных ударов,
  • произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура", — говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Также в Генштабе предупреждают, что остается достаточно высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и дальше.

Напомним, российское общество теряет доверие к власти и Минобороны. Наемники из ЧВК "Вагнер" завоевывают все большую популярность среди граждан РФ. Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор оккупанта, который подробнее рассказал об этом.

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