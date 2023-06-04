Росіяни зневірилися у владі та Міноборони на тлі подій під Бєлгородом: перехоплення ГУР

Російський окупант зі зброєю. Фото: росЗМІ

Російське суспільство втрачає довіру до своєї влади та Міноборони. Найманці з ПВК "Вагнер" завойовують дедалі більше популярності серед громадян РФ. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанти, який детальніше розповів про це.

Про це повідомляє ГУР.

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У розвідці зазначили, що події під Бєлгородом та інших прикордонних областях РФ засвідчили повну нездатність Міноборони діяти проти озброєних російських повстанських груп.



"Зневіра до влади, страх та пошук нової точки опори штовхає російське населення на шлях деградації, коли вони готові покластися на кишенькову армію кримінальних злочинців", — йдеться у повідомленні.

Внутрішня ситуація в Росії продовжує загострюватися з кожним днем.

Що говорив окупант дружині у перехопленій розмові:

— Алло? Я ж ось тобі кажу. Ось у Пригожина день народження нещодавно було. Він зібрав ще 200 тисяч осіб найманців ПВК "Вагнер" і ось він, я так зрозумів, хоче над Бєлгородом це питання підняти.

— Якщо з Бєлгородом буде це питання порушувати, взагалі буде повна ж*па. Ось-ось, дивись, полетіла. Повільно полетіла на Харків. Коротше дивись, це виходить, так це я знаю, що ПВК стоять. Ти не зрозуміла. На зачистку Харкова взяти. Ось я ж тобі про це і кажу, що в України є буде все по Шебекінському району, по Бєлгороду і по всьому чорнозему фігачити.

— Тож якщо буде ПВК "Вагнер" заходити, треба всіх, хто є, заїжджати за дядьком Сашею і до нього. Я тільки сумку залишу, а ви їдьте всі.

— Та я тобі кажу, тут буде таке м'ясо, ось Бахмут, що було з Бахмутом, жодного житлового будинку не буде. Не буде нічого, це взагалі пристрілювальний вони роблять, що б ось, мені здається, вони рано чи пізно найближчим часом плотняк хочуть лупанути, що б хоча б....

Нагадаємо, добровольці легіону "Свобода Росії" продовжують демонструвати результати своїх активних дій проти чинного уряду Путіна та його військових у Бєлгородській області. Вони показали, як "випалюють" ворожі сили з їхніх укриттів у зелених зонах.

Також ми писали, що Головне управління розвідки України перехопило розмову окупанта, де він просить свою дружину звернутися до військової прокуратури через нелюдське ставлення керівництва до солдатів РФ.