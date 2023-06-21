Збитий ворожий безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 483 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Звіт Генштабу на ранок 21 червня

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог цілив по Україні іранськими ударними безпілотниками.

"Російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Також зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА "Shahed".

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів удруге протягом червня становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що Сили оборони України продовжили просуватися на південь на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Російські окупанти кидають у бій резерви.