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У Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Запоріжжі

20 червня 2023 09:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Запоріжжі
Український воїн на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сили оборони України станом на 20 червня продовжили просуватися на південь на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Російські окупанти кидають у бій резерви.

Про це повідомив Медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

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Просування Сил оборони

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов наголосив, що за минулу добу українські війська просунулися на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка — Приютне, Макарівка — Рівнопіль та Новоданилівка — Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — підкреслив представник Генштабу.

Протидія росіян

За інформацією української сторони, окупаційні підрозділи зараз почали застосовувати резерви.

Це робиться для того, аби відновити втрачені позиції та не допустити подальшого просування Сил оборони України на південь.

Українська армія має успіх на півдні
Українська армія має успіх на півдні​​​​

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили важливий населений пункт П’ятихатки на Запоріжжі. 18 червня про втрату контролю над П'ятихатками бідкався один із головних запорізьких колаборантів Володимир Рогов.

А наступного дня звільнення П'ятихаток від російської окупації підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Пізніше військовий експерт Олександр Коваленко пояснив важливість звільнення П'ятихаток. Звільнення села відкриває пряму дорогу на одне з ключових міст Запорізької області, Василівку. Крім того, взяття П’ятихаток під контроль є свідченням успішного вклинювання Сил оборони в російську оборону.

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